"الشباب والرياضة": وفاة لاعب ناشئ كانت على ملعب غير تابع للوزارة (فيديو)
الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:02 ص
داليا الحسين
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتقدم بخالص العزاء لأسرة محمد هاني، لاعب السكة الحديد المتوفى في إحدى المباريات، ولكن القصة من البداية أن المباراة من دوري الناشئين 2004، والمباراة كانت على ملعب شركة "النحاس"، وهو لا يتبع وزارة الشباب والرياضة، وكانت بين السكة الحديد وبين أبناء قنا، وفاز السكة الحديد بـ4 أهداف مقابل لا شيء، وبين الشوطين، سجد اللاعب سجدة شكر وتعب وتوجه للدكتور.
وأضاف "فوزي"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أنه وفقا للتقرير الذي أعدته مديرية الشباب والرياضة فإنه أثناء الاستراحة سقط اللاعب وتم نقله بسيارة الإسعاف، ووزير الشباب والرياضة، شكل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن المباريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يكون بها كافة التجهيزات الطبية، والاتحاد المصري يؤكد على وجود كافة اللوازم الطبية، ويكون هناك رقابة من منطقة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة من المديريات، والحكم رفع تقرير بالفعل، والمديرية رفعته للوزارة، وعدم وجود سيارة إسعاف غير موجود فى تقرير المراقب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا