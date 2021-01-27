"الشباب والرياضة": وفاة لاعب ناشئ كانت على ملعب غير تابع للوزارة (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:02 ص
اللاعب المتوفى
اللاعب المتوفى
داليا الحسين
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتقدم بخالص العزاء لأسرة  محمد هاني، لاعب السكة الحديد المتوفى في إحدى المباريات، ولكن القصة من البداية أن المباراة من دوري الناشئين 2004، والمباراة كانت على ملعب شركة "النحاس"، وهو لا يتبع وزارة الشباب والرياضة، وكانت بين السكة الحديد وبين أبناء قنا، وفاز السكة الحديد بـ4 أهداف مقابل لا شيء، وبين الشوطين، سجد اللاعب سجدة شكر وتعب وتوجه للدكتور.

وأضاف "فوزي"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أنه وفقا للتقرير الذي أعدته مديرية الشباب والرياضة فإنه أثناء الاستراحة سقط اللاعب وتم نقله بسيارة الإسعاف، ووزير الشباب والرياضة، شكل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن المباريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يكون بها كافة التجهيزات الطبية، والاتحاد المصري يؤكد على وجود كافة اللوازم الطبية، ويكون هناك رقابة من منطقة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة من المديريات، والحكم رفع تقرير بالفعل، والمديرية رفعته للوزارة، وعدم وجود سيارة إسعاف غير موجود فى تقرير المراقب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة لاعب وزارة الشباب والرياضة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 10 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تعليق وزارة الشباب والرياضة على مخالفات بعثة المنتخب في روسيا

المتحدث باسم "الشباب والرياضة": الوزير يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأندية والمراكز

"الشباب والرياضة": هناك رؤية لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية تخدم كل الفئات

تعليق "الشباب والرياضة" على واقعة الراقصة بنادي اجتماعي بدمياط

السكة الحديد يستأجر ملاعب للناشئين ويطالب بسرعة الإنتهاء من التطوير

وزير الشباب والرياضة يعلن تكفله بعلاج لاعب بلدية المحلة المصاب بالجلطة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات