عاجل.. ضبط رئيس مدينة و2 موظفين في قنا بتهمة إضرار المال العام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
ضبطت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، رئيس مدينة أبوتشت، ورئيس قسم العقود والمشتريات بمركز دشنا، ونائبه، بتهمة إضرار المال العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط ق.ا، وع.ع، وح.ذ، بتهمة اضرار المال العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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