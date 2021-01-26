مدرب بيراميدز: المنافسة ما تزال قائمة.. وهذه رسالتي لإكرامي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
محمد زويد
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلي، كانت تكتيكية من الدرجة الأولى وكل فريق كان يعمل على عدم المخاطرة خوفا من الخسارة والوصول للمرمى كان قليلا، وفي اعتقادي أن التعادل نتيجة عادلة، واللقاء شهد احتكاكات كبيرة بين اللاعبين في أغلب أوقاتها.

أضاف المدرب في المؤتمر الصحفي بأنه وضع عبد الله السعيد في الطرف كنوع من العمل التكتيكي، وهو لاعب رائع يمنح الفريق الاستحواذ على الكرة، وبسبب تراجع المجهود البدني في الشوط الثاني نظرا للجهد الكبير والإرهاق خرج مستبدلا، وعبد الله أدى مباراة رائعة بصفة عامة.

شدد أروابارينا على أن المنافسة على لقب الدوري ما تزال قائمة والدوري ما يزال طويلا رغم أن البداية التي قدمها الفريق لم تكن منتظرة والتعادل كان كثيرا والأداء متفاوتا وكل الفريق قريبة تماما من بعضها والمنافسة مستمرة وقائمة ويسبب فيروس كورونا كل الأندية تعاني وكل فريق يلعب مباراة كل ٣ أيام، وكل الأندية لم تصل للمستوى المطلوب.

المدير الفني أكد أن المستوى البدني للاعبين لم يهبط في الشوط الثاني بدليل ما فعله عمر جابر الذي تقدم في انطلاقة بنهاية الشوط الثاني وعاد لمكانه سريعا، فهو غير غلق مطلقا من الأداء البدني للاعبين في جميع اللقاءات. 

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه لم يتحدث مع رمضان صبحي كثيرا قبل لقاء الأهلي لأنه لاعب محترف ورائع، ويمكنه الفصل ويقدم مستويات مميزة مع الفريق، وبيرامبدز لم يلعب أمام الأهلي على الدفاع، لأن الفريق أتيحت له الفرص وكان قريبا من التسجيل والفوز، وأداء الفريقين لم يكن على المستوى المطلوب والتعادل مقبول.

أروابارينا قال إن شريف إكرامي حارس ممتاز للغاية وقدم مباراة قوية أمام الأهلي ومستواه في القمة، وهو إضافة بالفعل لنادي بيراميدز، ولا يعلق على تصريحات المدرب السابق تشاتشيتش، وإكرامي أحد الحراس المميزين في الدوري المصري ويعطي الأمان للفريق والمدافعين.

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