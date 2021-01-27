عوض تاج الدين: لم يعاني أحد من أعراض جانبية للقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك تناقص في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن نسب دخول مصابي كورونا للعناية المركزة انخفضت بشكل كبير.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لم تظهر أي أعراض جانبية حقيقية للقاح كورونا، موضحًا أن الأعراض الجانبية إحمرار خفيف أو أكلان في مكان التطعيم مثل تطعيم الإنفلونزا، متابعًا:"ولم يعاني أي أحد من أعراض جانبية للقاح".

وأضاف أن قلق البعض من اللقاحات أمر طبيعي بسبب الحالة الجديدة على البشرية بأكملها، مشيرًا إلى أن الكل يسعى للحصول على اللقاحات من مختلف الطبقات.

وأشار إلى أن جميع الأطباء في مستشفيات العزل يسعون للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه سيحصل على لقاح كورونا حينما يأتي دوره.

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