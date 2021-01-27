بعد تأكيد موعدها رسميًا.. إجراءات التعليم لحماية الطلاب أثناء الامتحانات من كورونا

قررت وزارة التربية والتعليم، بشكل رسمي عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام، لذا فهناك عدة إجراءات لحماية الطلاب أثناء الامتحانات من عدوى فيروس كورونا المستجد.





ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب والمعلمين من العدوى بفيروس كورونا أثناء الامتحانات.





١. وجهت وزارة التربية والتعليم، بتعقيم وتطهير جميع اللجان قبل الامتحانات وبعدها، لحماية الطلاب والمراقبين، ومشرفي الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا.





٢. توفير أجهزة قياس حرارة الطلاب ومشرفي الامتحانات، قبل الدخول إلى لجان الامتحانات.





٣. ضرورة ارتداء الكمامات إجباريًا، لجميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين.





٤. توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية.





٥. تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة.





٦. تخصيص طبيب لكل لجنة لمتابعة الأوضاع الصحية للطلاب.





٧. تعقيم المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بشكل دوري.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد عدم وجود نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس، وأنها في موعدها، عقب انتهاء إجازة نصف العام المقرر لها 20 فبراير المقبل.





وشدد وزير التعليم، على أنه لا نية لتأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثاني، أو لعدم عودة الدراسة.





وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، استكمال العام الدراسي الجاري في الجامعات، عقب انتهاء إجازة منتصف العام، وبالتالي عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وستعلن الجداول الامتحانية للجامعات، في الأسبوع الأول من شهر فبراير.





ومن المقرر أن تكشف وزارة التربية والتعليم تفاصيل العام الدراسي والامتحانات، يوم الأحد 14 فبراير المقبل.





المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ييكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

إلى ذلك، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.





وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه في حالة إجراء أي تغييرات في موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.



