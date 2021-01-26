ويستهام يفوز على كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
قلب فريق ويستهام تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز ليدز يونايتد على نيوكاسل 2-1.


وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله ويلفريد زاها في الدقيقة الثالثة وتعادل ويستهام بهدف سجله توماس سوسيك في الدقيقة التاسعة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 25 ثم سجل كريغ داوسون الهدف الثالث لويستهام في الدقيقة 65، قبل أن يسجل كريستال بالاس الهدف الثاني عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.


ورفع ويستهام رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.


وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ليدز يونايتد فوزاً صعباً من ضيفه نيوكاسل 2-1.


وسجل هدفي ليدز رافينيا وجاك هاريسون في الدقيقتين 17 و61، فيما سجل هدف نيوكاسل ميجيل ألميرون في الدقيقة 57.


ورفع ليدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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