الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية ونشاط للرياح خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك حالة خفيفة من عدم الاستقرار.





وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وهذا يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.





وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدًا الأربعاء تصل إلى 22 درجة، مع استمرار نشاط الهواء واحتمالية تكون فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق متفرقة من الدلتا من خفيفة إلى متوسطة.





وأشار إلى أن درجات الحرارة يوم الخميس تشهد انخفاض خمس درجات من 22 إلى 17 درجة يوم الخميس مع استمرار نشاط الرياح وقلة أشعة الشمس مع استمرار فرص سقوط الأمطار خاصة مع نهاية يوم الخميس ومستمرة حتى الجمعة.





وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح قد تكون مثير للأتربة في الأماكن الصحراوية أو الأماكن المكشوفة والمستمرة أيام الخميس والجمعة والسبت.



