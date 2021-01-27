مدير مستشفى العجوزة: إقبال جيد بين الأطقم الطبية للحصول على اللقاح

قال الدكتور طارق السيد، مدير مستشفى العزل بالعجوزة للعزل الصحي، إن عملية التطعيم للأطقم الطبية بدأت منذ صباح اليوم بإقبال جيد بين الأطقم الطبية، مقارنة ببداية الأمر الذي شهد تخوف من البعض، لكن الإقبال زاد في الساعات الأخيرة.





وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "بدأنا عملية التسجيل من وقت صدور قرار التطعيم، في البداية كان التسجيل قليل، لكن شهد طفرة في الساعات الأخيرة، وإحنا عشان مستشفى عزل بنقوم بعملية التطعيم في مجموعات منفصلة، لأن الجميع غير متواجدين في نفس الوقت، خاصة أن المستشفى بطبيعتها مخصصة للعزل".





وأضاف: "الإقبال نسبته جيدة بالنسبة لأول يوم، خاصة أن التخوف زال بعد قيام أول مجموعة بعملية التسجيل على آخر اليوم فوجئنا باتصالات من الفرقة الثانية الخاصة بالعزل، حيث إن المستشفى تضم مجموعتين طلبوا الحصول على اللقاح".





وحول الفئات التي لا يجب عليها الحصول على التطعيم، قال: "بعض أصحاب الأمراض المزمنة من قلب وضغط، بالإضافة لمن تعرض للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الأخيرة أو الآونة الأخيرة خلال ثلاثة أشهر مضت، ومن لديه أعراض مشابهة لأعراض كورونا لا يمكن حصوله على اللقاح وينتظر حتى اختفائها وفحصه".



