عبد الحفيظ: لا أعلم سبب إلغاء هدف بواليا.. ومحمد شريف يستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الفريق قدم مباراة قوية أمام بيراميدز وهو فريق كبير ويمتلك عناصر جيدة، مؤكدًا أن غياب التوفيق والأخطاء التحكيمية حالا دون فوز الأهلي باللقاء.

أشار عبد الحفيظ إلى أن محمد هاني تعرض للإصابة في وقت مبكر من اللقاء، واضطر الجهاز الفني إلى إجراء تبديل اضطراري، ورغم ذلك كان الأهلي هو الطرف الأفضل طوال المباراة.

وأكد عبد الحفيظ أن الهدف الذي أحرزه والتر بواليا صحيح بنسبة 100%، ولا يعلم السبب الذي دفع حكم اللقاء جهاد جريشة لإلغائه. وقال: «الالتحامات شيء طبيعي في كرة القدم، وأعتقد أن التحام بواليا مع شريف إكرامي حارس بيراميدز كان مقبولا ولا يستدعى احتساب ركلة حرة».

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن محمد شريف كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، لأن أحمد سامي مدافع بيراميدز ضربه في كاحل القدم قبل أن يشتت الكرة إلى خارج الملعب.

وقال عبد الحفيظ: «مباراة بحجم الأهلي وبيراميدز من المؤكد ألا تنتهي بأكثر من هدفين على الأكثر، لذلك عندما نُحرم من التسجيل مرتين فيجب أن ندافع عن حقوقنا ونطالب بتطبيق العدالة التحكيمية».

وعن استعدادات الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قال عبد الحفيظ إن الفريق سيتدرب صباح غد الأربعاء في الحادية عشرة صباحًا، ثم يجري اللاعبون مسحة «Pcr»، وبعدها يدخل الفريق في معسكر على أن يكون السفر يوم الجمعة المقبل في الرابعة عصرًا.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي على أعتاب المشاركة في بطولة كبيرة جدا، ويجب أن يصب الفريق كل تركيزه عليها، وقال: «الآن أغلقنا صفحة الدوري ونستعد بقوة لمونديال الأندية».

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