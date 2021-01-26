عبد الحفيظ: لا أعلم سبب إلغاء هدف بواليا.. ومحمد شريف يستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:35 م
علي نبوي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الفريق قدم مباراة قوية أمام بيراميدز وهو فريق كبير ويمتلك عناصر جيدة، مؤكدًا أن غياب التوفيق والأخطاء التحكيمية حالا دون فوز الأهلي باللقاء.
أشار عبد الحفيظ إلى أن محمد هاني تعرض للإصابة في وقت مبكر من اللقاء، واضطر الجهاز الفني إلى إجراء تبديل اضطراري، ورغم ذلك كان الأهلي هو الطرف الأفضل طوال المباراة.
وأكد عبد الحفيظ أن الهدف الذي أحرزه والتر بواليا صحيح بنسبة 100%، ولا يعلم السبب الذي دفع حكم اللقاء جهاد جريشة لإلغائه. وقال: «الالتحامات شيء طبيعي في كرة القدم، وأعتقد أن التحام بواليا مع شريف إكرامي حارس بيراميدز كان مقبولا ولا يستدعى احتساب ركلة حرة».
وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن محمد شريف كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، لأن أحمد سامي مدافع بيراميدز ضربه في كاحل القدم قبل أن يشتت الكرة إلى خارج الملعب.
وقال عبد الحفيظ: «مباراة بحجم الأهلي وبيراميدز من المؤكد ألا تنتهي بأكثر من هدفين على الأكثر، لذلك عندما نُحرم من التسجيل مرتين فيجب أن ندافع عن حقوقنا ونطالب بتطبيق العدالة التحكيمية».
وعن استعدادات الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قال عبد الحفيظ إن الفريق سيتدرب صباح غد الأربعاء في الحادية عشرة صباحًا، ثم يجري اللاعبون مسحة «Pcr»، وبعدها يدخل الفريق في معسكر على أن يكون السفر يوم الجمعة المقبل في الرابعة عصرًا.
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي على أعتاب المشاركة في بطولة كبيرة جدا، ويجب أن يصب الفريق كل تركيزه عليها، وقال: «الآن أغلقنا صفحة الدوري ونستعد بقوة لمونديال الأندية».