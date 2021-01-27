"صحة الدقهلية": إقبال كبير بين الأطقم الطبية للحصول على لقاح كوورنا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن اللقاح وصل إلى مستشفيات المحافظة بالأمس، لافتَا إلى أن أعداد المسجلين للحصول على اللقاح في مستشفى "تمى الأمديد" وهي مستشفى عزل بالدقهلية بلغ 209 أشخاص من إجمالي 438 شخصًا بين الأطباء والتمريض والأطقم الإدارية، بما يعكس الإقبال الكبير خلال 36 ساعة. 

وتابع "مكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "الحمد لله فيه إقبال كبير، واوجه الشكر للقيادة السياسية أن تكون مصر الدولة الأولى إفريقيًا في الحصول على اللقاح".

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الأطقم الطبية تخضع لفحص دقيق قبيل عملية التطعيم في عيادة ما قبل التطعيم ويتم متابعتهم بعد حصولهم عليه لمدة نصف ساعة، متابعًا: "أنا فضلت على مدار اليوم أتابع.. ومن حصل على التطعيم من الأطقم الطبية شجع البقية في القدوم والمجيء للتسجيل"، مناشدًا الأطقم الطبية بالإقبال للحصول على اللقاح نظرًا لارتفاع درجة الأمان به إلى 99%.

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