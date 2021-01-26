عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام بيراميدز.

وكان محمد هاني قد تعرض للإصابة في مباراة اليوم أمام بيراميدز في الدقيقبة 10 وأجبرته على مغادرة ملعب المباراة وحل زميله أحمد رمضان "بيكهام" بديلا له.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي على أن إصابة محمد هاني عبارة عن شد بسيط في العضلة الخلفية وهو الذي أجبره على مغادرة المباراة.

وأضاف الجهاز الطبي بأن محمد هاني سيجري أشعة غدا الأربعاء على موضع الإصابة لتحديد حجمها ومدة غيابه عن الفريق.

وتعادل الأهلي سلبيا في مباراة اليوم أمام بيراميدز في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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