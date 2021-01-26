باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
علي خلاف
حسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع المحترف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب في الميركاتو الشتوي الجاري.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، يرى أن طريقة لعب النجم التونسي تتناسب مع الأبيض بشكل كبير فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز واكتسابه خبرة كبيرة في مسابقة الدوري المصري.

وأكمل المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استقر على التعاقد مع المحترف التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك يبحثوا التحرك في الساعات القليلة المقبلة للتقدم بعرض رسمي لإدارة المقاولون العرب بشأن التعاقد مع سيف الدين الجزيري في يناير الجاري.

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