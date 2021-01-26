الإمارت تحصل على عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، اليوم الثلاثاء، على طلب دولة الإمارات المساهمة فيه، والتي عدها الخطوة الأولى للدولة الخليجية نحو الحصول على عضويته.

وقال أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نرحب بدولة الإمارات العربية المتحدة عضوا جديدا في مصرفنا ونشكر مساهمينا على قرارهم”.

وأضاف ان دولة الإمارات تعد مركزًا مهمًا للأعمال والمعرفة وستفيد عضويتها العديد من الاقتصادات التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وستفتح المزيد من الفرص في مناطقه.

كانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سبتمبر 2020، معربة عن رغبتها في المساهمة في عمليات البنك.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار قد بدأ الاستثمار في المنطقة المتوسطية الجنوبية والشرقية في عام 2011 واليوم هو نشط في مصر ، الأردن ، لبنان ، المغرب و تونس ، فضلا عن الضفة الغربية وقطاع غزة .

وبعد موافقة مجلس محافظي “EBRD”، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الآن استكمال إجراءات عضوية البنك. بمجرد الانتهاء من ذلك واستيفاء جميع “الإجراءات الشكلية”، ستصبح العضوية سارية.

وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، منصور أبو الهول: “مع دخول دولة الإمارات عامها الخمسين، يسعدني أن ننضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كعضو”.

وأضاف السفير الإماراتي في المملكة المتحدة: نتطلع إلى تطوير شراكة قوية مع البنك، الذي يتمتع بتاريخ استثنائي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وستؤدي العلاقات السياسية والتجارية القوية المشتركة بيننا إلى إقامة شراكة ممتازة “.

ومحافظو البنك هم أعلى سلطة تمثل 71 مساهمًا حاليين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذين يضمون حاليًا 69 دولة ومنظمتين دوليتين، وهما الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

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