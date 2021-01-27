الصحة: الإعلان خلال أسابيع عن خطوات جادة لمصر لإنتاج لقاحات كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن بدء التطعيم في مصر لم يكن متأخرًا، ولكن كان لابد من اختيار الوقت المناسب من أجل التأكد من أن من سيتلقى الجرعة الأولى سيكون متوفر له الحصول على الجرعة الثانية في الموعد المحدد. 

وأضاف "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "نجحنا في تأمين مخزون اللقاحات والتي ستصل تباعا كل أسبوع، ومصر منفتحة على الحصول على اللقاحات من أكثر من مصدر".

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الثلاث تقنيات التي تقوم عليها أغلب اللقاحات الحالية هي آمنة وحاصلة على موافقة الطوارئ، مشيرًا إلى أن أي لقاح يصل إلى مصر يمر بمجوعة من الاختبارات من قبل هيئة الدواء المصرية للحصول على الترخيص والتأكد من أمانه وفعاليته.

وتابع: "سنعلن خلال أسابيع قليلة عن مساهمة مصر في إنتاج لقاحات كورونا، وهذا سيكون عنصر جيد في توفير احتياجات مصر من اللقاحات من خلال الشركة الوطنية للأمصال فاكسيرا والتي سيكون لها دورًا في مد اللقاحات للأشقاء في الدول العربية والأفريقية".

واستطرد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، "سيتم فتح الموقع الإلكتروني قريبًا من أجل التسجيل، وكل من يرغب في التطعيم ويكون ضمن الأولوية سيحصل عليه".

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