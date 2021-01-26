"الأطباء": قرض حسن لشباب الأطباء بدون فوائد بنكية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرض حسن قيمته خمسون ألف جنيهًا "بدون فوائد" لشباب الاطباء والطبيبات المقبلين علي الزواج أو المتزوجين حديثًا، على ان يسدد القرض على 38 شهرا متتالية، ويتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط ،وسوف يتم اجراء القرعة العلنية بالجمعية العمومية المقرر عقدها خلال شهر مارس ٢٠21م بمقر النقابة العامة بدار الحكمة.

شروط القرض:
١-السن اقل من ٣٥ سنة "مواليد 1986 ومابعدها"
2-عقد زواج حديث ( أو اجراءات كنسية ) اعتبارًا من تاريخ ١ يناير 2019 ومابعدها"
3- عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة
4- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للذكور.
5- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.
طريقة الإختيار:
القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
الضمانات:
١- إقرار ضمان من الزوج ( الزوجة ) + طبيب او موظف حكومى ٢- توقيع شيك بقيمة القرض
طريقة السداد:
١- يتم تحويل قيمة القسط الشهرى من المرتب للبنك ( يجب إنهاء الإجراءات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرعة ).
٢- مهلة شهرين سماح قبل البدء فى السداد
٣- القسط الشهرى شامل المصاريف الإدارية والدمغات ١٣٧٥ جنيه، لمدة ٣٨ شهرا متتالية.
٤- يجب سداد كامل قيمة الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو الإجازة بدون مرتب.
٥- فى حالة الوفاة أو العجز الكامل، فانه يتم إسقاط باقى الأقساط المستحقة وتتحملها النقابة.

طريقة تقديم الطلب:
١- يتم تقديم الطلبات على النموذج المخصص لذلك بالنقابة الفرعية إعتبارا من 1 فبراير حتى تاريخ 28 فبراير2021، وبالنقابة العامة حتى تاريخ 4 مارس 2021
٢- يتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومى + صورة عقد ( إجراءات ) الزواج + إشتراك النقابة 2021 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
٣- يتم إجراء القرعة العلنية خلال شهر مارس 2021 بدار الحكمة. 

واوضحت النقابة ان التقدم عن طريق ملء استمارة القرض بالنقابات الفرعية.
"الأطباء": قرض حسن لشباب الأطباء بدون فوائد بنكية
"الأطباء": قرض حسن لشباب الأطباء بدون فوائد بنكية
"الأطباء": قرض حسن لشباب الأطباء بدون فوائد بنكية
"الأطباء": قرض حسن لشباب الأطباء بدون فوائد بنكية

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