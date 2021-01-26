موسيماني: مواجهة بيراميدز إعداد جيد لكأس العالم للأندية.. ومقتنع بأداء الأهلي

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، إن فريقه قدم مباراة مميزة أمام بيراميدز ولكنه لم يحقق الفوز فيها.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المنافس قاومنا شديدا في المباراة، وأنا مقتنع بالأداء ولكن لست راضيا على النتيجة".





وزاد :"اللاعبون قدموا مباراة جيدة منذ الدقيقة الأولى ولعبنا المباراة بروح وشخصية الأهلي منذ الدقيقة الأولى في المباراة".





وتابع :"لاعبو وسط الملعب كانوا مميزين وقدموا مستوى رائع، كما أن الالتزام الخططي كان جيد للغاية".





وأوضح :"المخاوف من المنافس في المباراة كان من الهجمات المرتدة لأن هذا الأمر طبيعي في ظل أننا نلعب كرة هجومية".





وتابع :"دفعنا بأحمد بيكهام من أجل مراقبة رمضان صبحي، وهو لاعب مميز ويتحرك بشكل مميز، كما أن بيكهام يقوم بنفس الأمر، ولا أتكلم عليه فقط ولكن معظم اللاعبين كانوا مميزين".





وواصل :"بيكهام كان يعود للخلف من أجل الارتداد مع رمضان صبحي خوفا من الهجمات المرتدة، وقدمنا مباراة مميزة واللاعبون كان مستواهم جيد".





وزاد :"المباراة كانت كبيرة وكان هناك بعض الضغوطات على اللاعبين ولكن الشيء الإيجابي هو خلق الفرص والمباراة إعداد جيد بالنسبة لنا لكأس العالم للأندية".





وأشار :"الحديث مع رمضان صبحي وأحمد فتحي عقب المباراة كانت عادية جدا ولا يوجد فيها أي مشكلة".