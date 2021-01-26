بهذه الصورة.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته من خلال مشاركته صورة جمعته بها وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الراداد" قائلا: "الحب كله حبيته فيك، وزمانى كله انا عشته ليك".

يذكر أن الفنان حسن الرداد دائما ما يستعيد ذكرياته مع والدته، وذلك عقب وفاتها منذ فترة قليلة وشارك مؤخرا صورة جمعته بها وكتب قائلا: "اسعد أيام عمرى كنت بقضيها معاكى، كنتى الضهر والسند كنت بتكسف من كتر ما بتدعى لى، فاكرة لما كنت دايما بقولك 99٪؜ من قلبى بيحبك و1٪؜ بحب به باقى العالم، وحشتينى قوى، بحبك".

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