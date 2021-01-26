المنيا يبرم صفقتين جديدتين في فتره الانتقالات الشتوية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
سالم خليل


نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسه عاطف عبدالجابر، في ضم عمرو ابوالحسن وكذلك هشام عبدالشافي، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي، في فتره الانتقالات الشتوية. 

وعلم الفجر الرياضي بأن اللاعب عمرو ابوالحسن قد وقع للفريق المنياوي لمده سنتين ونصف، قادما من فريق كيما أسوان، وكذلك اللاعب هشام عبدالشافي لمده ثلاث سنوات قادما من فريق ببا.

وكان نادي المنيا، قد تعاقد منذ أيام، مع اللاعب محمد كارم، لمده سنتين ونصف، قادما من فريق مركز شباب سمسطا، وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم للفريق المنياوي.

ويستقبل فريق نادي المنيا، فريق تليفونات بني سويف السبت القادم، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

أخبار تهمك

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ 42 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

برشلونة مديون لـ19 فريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و 8 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أزمة جديدة قبل انطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

09:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

06:21 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات