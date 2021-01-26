المنيا يبرم صفقتين جديدتين في فتره الانتقالات الشتوية

ابوالحسن وكذلك هشام عبدالشافي، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي، في فتره الانتقالات الشتوية.



وعلم الفجر الرياضي بأن اللاعب عمرو ابوالحسن قد وقع للفريق المنياوي لمده سنتين ونصف، قادما من فريق كيما أسوان، وكذلك اللاعب هشام عبدالشافي لمده ثلاث سنوات قادما من فريق ببا.



وكان نادي المنيا، قد تعاقد منذ أيام، مع اللاعب محمد كارم، لمده سنتين ونصف، قادما من فريق مركز شباب سمسطا، وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم للفريق المنياوي.



ويستقبل فريق نادي المنيا، فريق تليفونات بني سويف السبت القادم، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسه عاطف عبدالجابر، في ضم عمرو