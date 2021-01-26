سولشاير يعلن جاهزية راشفورد للمشاركة أمام شيفيلد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
قال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أولي جونار سولشاير، اليوم الثلاثاء إن "ماركوس راشفورد جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام شيفيلد يونايتد غداً الأربعاء ضمن منافسات الدوري".

وخضع راشفورد لأشعة على الركبة عقب المباراة أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت الأحد، وجاءت النتائج مطمئنة وأعلن سولشاير أن المهاجم الإنجليزي متاح للمشاركة غداً.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحافيين اليوم الثلاثاء: "تدرب (راشفورد) صباح اليوم. وهو متاح للتواجد في قائمة الفريق".

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