البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
سمح البنك المركزي، لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عاما بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وأوضح البنك المركزي أن فتح أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.

ووجه المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

وشدد البنك المركزي على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سن فتح الحساب الحسابات المصرفية البنوك المصرية البنك المركزي

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة جديدة قبل انطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

برشلونة مديون لـ19 فريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر توصيات منتدى اتحاد المصارف العربية حول التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء

تجديد عضوية لبنى هلال نائبًا لرئيس اللجنة العليا للشمول المالى للمرأة

السماح للعملاء بفتح حسابات جارية بالبنوك من منازلهم.. قريبًا

عاجل.. "المركزي" يصدر ضوابط جديدة تتعلق بحسابات عملاء البنوك

"المركزي" يلزم البنوك بمراعة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة

التضامن: بنك ناصر يسعي لتحقيق الشمول المالي بجانب دوره الاجتماعي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

09:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

06:21 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات