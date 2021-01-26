البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

سمح البنك المركزي، لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عاما بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.





وأوضح البنك المركزي أن فتح أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.





ووجه المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.





وشدد البنك المركزي على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.