لجنة مكافحة كورونا: اللقاح الموجود في مصر الأغلى في العالم
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:41 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن بدء التطعيم ضد فيروس كورونا يعتبر بداية الأمل للقضاء على هذا الوباء، معقبًا: "الوقاية خير من العلاج"
وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن سباق إنتاج لقاحات كورونا لم ينته بعد، واللقاحات المتوفرة حتى الآن تعطي نسب وقاية عالية تصل لـ86%، وبنسبة أمان تصل لـ99%.
وأشار إلى أن مصر دولة قوية جدًا، واللقاح المتواجد في مصر أغلى نوع لقاح على مستوى العالم، معقبًا: "اللقاح المتواجد في مصر ليس الأرخص زي ما بعض الناس فاكرة، مصر مش هتترك أي لقاح يثبت فاعليته إلا وهتجيبه".
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