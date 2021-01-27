لجنة مكافحة كورونا: اللقاح الموجود في مصر الأغلى في العالم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن بدء التطعيم ضد فيروس كورونا يعتبر بداية الأمل للقضاء على هذا الوباء، معقبًا: "الوقاية خير من العلاج"





وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن سباق إنتاج لقاحات كورونا لم ينته بعد، واللقاحات المتوفرة حتى الآن تعطي نسب وقاية عالية تصل لـ86%، وبنسبة أمان تصل لـ99%.



