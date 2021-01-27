مستشار الرئيس للصحة: تحسن في أعداد الحالات الإيجابية من إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن توجيهات رئيس الجمهورية أقرت بتنويع مصادر لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك 90 مليون جرعة لقاح خرجت من الشركات المنتجة للقاحات.





وأضاف "تاج الدين"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد إنتاج كافي من اللقاحات، ولا يوجد عدالة في التوزيع حول العالم، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مع الجانب الصيني والروسي على استيراد لقاح فيروس كورونا منهما.





وأوضح أن تطعيمات الاطقم الطبية اختيارية، وهذا لا يعني عدم ثقة في اللقاحات، وهناك أشخاص يخافون من المجهول، مؤكدا أنه سيأخذ اللقاح عنده توافره، لما له من فوائد طبية، ومازال يؤكد على الحرص الاحترازي لأنه في مقدمة الوقاية.



