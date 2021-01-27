رئيس لجنة مكافحة كورونا: الوضع الوبائي الآن أفضل من السابق
الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:54 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تراجعًا في إصابات كورونا، والوضع الوبائي الآن أصبح أفضل من السابق.
وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن نسب الاشغالات داخل المستشفيات سواء في الغرف المركزة أو العادية أصبحت أقل بشكل كبير عن السابق.
ولفت إلى نسب الشفاء بين مصابين كورونا جيدة جدًا بإذن الله تعالى، لافتَا إلى أن فيروس كورونا لم ينتهي، ولكن هناك تراجع في الإصابات.
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