التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة بيراميدز أمام ضيفه الأهلي والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





الشوط الأول

بداية المباراة جاءت على عكس المتوقع ولم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة على أي مرمى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.





في الدقيقة 3 مرر محمد مجدي أفشة تمريرة طولية بين دفاعات فريق بيراميدز لكن شريف إكرامي حارس مرمى أصحاب الأرض أنقذ الموقف وخرج في التوقيت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى محمد شريف مهاجم الأهلي.





وفي الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول اضطر محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة حيث دفع موسيماني بأحمد رمضان بيكهام بديلا له.





واعترض لاعبو بيراميدز على جهاد جريشة مطالبينه باحتساب ركلة جزاء باعتقادهم أن الكرة لمست يد حسين الشحات، لكن جريشة طالب باستئناف اللعب دون احتساب أي شيء.





وحصل أحمد رمضان "بيكهام" على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة مع حلول الدقيقة 22 بعد تدخله على رمضان صبحي، لم يتردد حكم المباراة جهاد جريشة في إشهاره، في الوقت الذي بدأ فيه بيراميدز السيطرة على مجريات اللعب.





ومع حلول الدقيقة 26 حصل محمد مجدي أفشة على ركلرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء شريف إكرامي بعد تدخل أحمد سامي الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، ليُنفذها محمد أفشة ارتطمت بالحائط ثم تعود الكرة إلى حسين الشحات الذي راوغ عبد الله السعيد وسددها ليتصدى لها شريف إكرامي.





وفي الدقيقة 41 تسلم رمضان صبحي الكرة من وسط الملعب وانطلق باتجاه مرمى محمد الشناوي لكن دفاع الأهلي قابله بقوة ليمرر الكرة إلى جون أنطوي لكنها جاءت خلفه لتضيع أخطر فرص فريق بيراميدز في الشوط الأول.





واضطر أحمد فتحي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 44 متأثرا بالإصابة ليحل زميله عمر جابر بديلا له وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني مثلما انتهى عليه سابقة ولم تشهد الدقائق الأولى منه أي هجمات على كلا الحارسين، فيما حصل حسين الشحات في الدقيقة 52 على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة بعدما لمس الكرة بيده.





وفي الدقيقة 57 مرر طارق طه الظهير الأيسر لبيراميدز الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها جون أنطوي برأسه بعيدة تماما عن مرمى الحارس محمد الشناوي، في أول المحاولات الهجومية لأصحاب الأرض، ليسدد بعدها محمد أفشة كرة بعيدة أيضا عن شريف إكرامي.





وارتكب محمد الشناوي خطأ قاتل حيث مرر الكرة بعيدة عن زميله بدر بانون لتصل إلى رمضان صبحي الذي انطلق باتجاه مرمى فريقه السابق لكن أيمن أشرف تدخل في الوقت المناسب وأنقذ فريقه من كرة خطيرة.





وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة قرر موسيماني إجراء تغييران في تشكيل فريقه حيث دفع بمحمود كهربا ووالتر بواليا بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط الناحية الهجومية في الفريق الأحمر.





ومع حلول الدقيقة 73 محمد مجدي أفشة كرة طولية رائعة لوالتر بواليا الذي انطلق باتجاه المرمى لكنه بدلا من أن يسددها مباشرة مرر الكرة لمحمود كهربا ليتدخل عمر جابر في الوقت المناسب ويحولها إلى ركلة ركنية.





وفي الدقيقة 76 مرر علي معلول الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليدفع والتر بواليا شريف إكرامي ويسدد الكرة داخل الشباك لكن حكم المباراة جهاد جريشة احتسب الكرة ركلة حرة لصالح حارس بيراميدز.





ومرر علي معلول الكرة إلى عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، ومنه إلى محمود كهربا الذي سدد الكرة أعلى عارضة شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز في الدقيقة 79، ثم تمريرة أخرى من الظهير الدولي التونسي أمسكها إكرامي قبل أن تصل لوالتر بواليا.





ونفذ عبد الله السعيد ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسه بعيدة عن القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وفي الدقيقة 83 مرر محمد أفشة كرة عرضية رائعة لوالتر بواليا ليسددها المهاجم الكونغولي لكن شريف إكرامي أجاد وتصدى للكرة على مرتين وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية، ليجري بعدما موسيماني التغيير الرابع بإشراك أليو ديانج بدلا من طاهر محمد طاهر ثم تغيير ثالث من جانب بيراميدز بالدفع بإبراهيم عالدل بدلا من عبد الله السعيد.





واحتسب حكم المباراة جهاد جريشة 4 دقائق كوقت بدل من الضائع من الضائع لكن النتيجة ظلت على حالها لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 في صدارة الدوري، كما رفع بيراميدز رصيده 14 نقطة في المركز الرابع.