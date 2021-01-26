أحمد موسى يوجه رسالة إلى الشعب الأمريكي بسبب الكونجرس (فيديو)

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وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الشعب الأمريكي بسبب دفاع بعض عناصر الكونجرس عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أحداث سبتمبر 2001، وراءها تنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة أسامة بن لادن، الذي كان عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرا إلى أن الكونجرس يفتح أبوابه للجماعة الإرهابية.



وتابع «على الشعب الأمريكي الانتباه إلى ما يفعله نوابهم بالكونجرس بتأييدهم لأعضاء الجماعة الإرهابية الذين كانوا سببا في مقتل أبناء وطنكم».



