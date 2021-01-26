خبير: مصر مستمرة في عملية التفاوض دون المساس بالأمن القومي للمياه

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قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بشأن سد النهضة قوية، لافتا إلى أن مصر تسير بخطى واضحة في حل مشكلة سد النهضة.



وأضاف اللواء محمد عبد الواحد، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الملف على أولويات السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأنها مستمرة في عملية التفاوض دون المساس بالأمن القومي للمياه في مصر.



وأوضح أن مصر والسودان فقدوا الثقة تماما بسبب التعنت الأثيوبي، لافتًا إلى أن الجانب الأثيوبي يسدد دائما على أن النهر نهره والأرض أرضه.



وأكد أن مياه النيل بالنسبة لمصر هي مسألة حياة أو موت، وليس لدينا رفاهية لأننا في مرحلة الفقر المائي، وبالتالي إثيوبيا مصممة أن تأخذ إجراءات تصعيدية، وأن هناك حالة من التوتر سوف نشهدها بين الدول الثلاث خلال الملئ الثاني الذي ستقوم به إثيوبيا.