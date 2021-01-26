البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، مع إعلان نتائج أعمال.

وارتفعت أسهم قطاعي شركات الكيماويات والمالية بنحو 2 بالمائة، و1.8 بالمائة على التوالي.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع استمرار إعلان نتائج الأعمال الفصلية حيث قال ارتفعت أرباح بنك "يو بي إس" بنحو 137 بالمائة لتسجل 1.71 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

في حين تجاهل المستثمرون الاضطرابات السياسية في إيطاليا، بعد استقالة رئيس الوزراء "جوزيبي كونتي".

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 407.70 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6654 نقطة.

وزاد "داكس" الألماني بنسبة 1.7 بالمائة إلى 13870 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي نحو 0.9 بالمائة إلى 5523.5 نقطة.

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البورصات الأوروبية الاضطربات السياسية استقالة رئيس الوزراء استقالة جوزيبي كونتي

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