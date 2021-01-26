عاجل.. النيابة تحقق مع الطبيب المشهور بالتحرش بالفنانين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة،  التحقيق مع الطبيب الشهير ويدعى "باسم. س" في واقعة التحرش بالرجال داخل عيادته الخاصة بالأسنان، وكان من ضمن ضحاياه، الممثل عباس أبو الحسن، وتميم يونس وآخر.

وأفادت مصادر بالنيابة، أن الجهات الأمنية أعدت له في الشهور السابقة عده كمائن لضبطه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالمرضي داخل عيادته الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي؛ وجاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم المشار إليه بعد تلقي عدة بلاغات امام النيابة العامة أحد تلك البلاغات تتهم ذلك الطبيب بالتحرش بالمرضي؛ وكان من ضمن البلاغات بلاغ من الممثل عباس أبو الحسن، والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضده

كانت النيابة العامة بالجيزة قد أمرت في وقت سابق،  بسرعة ضبط وإحضار طبيب أسنان المتهم بالتحرش بالمرضي داخل عيادته الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي؛ بعد تلقيها عدة بلاغات أحدهم بلاغ من الممثل عباس ابو الحسن؛ ولتنفيذ قرار النيابة قام ضباط مباحث الدقي بإعداد كمين أمني أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم؛ وجاري عرضه على النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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