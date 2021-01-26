اول طبيب يحصل على لقاح كورونا ببني سويف: شعرت بالإمتنان كوننا اول من حصلنا عليه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
قال الدكتور محمد يحي مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، إنه يشعر بالفخر كونه أول طبيب يتلقى يتلقى جرعة لقاح فيرورس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير مستشفى التأمين الصحي: قرار إختيار الأطقم الطبية لتلقي اللقاح كأول أفراد الشعب المصري لتلقي لقاح مصل كورونا، هو شعور مزدوج بين الفخر والإمتنان، ولا يمكن ان نقول أنه رد الجميل لتلك الاطقم في مجابهة فيروس كورونا، لأنه دورونا الذي نقوم به.

وتابع: "بالفعل نشعر بالإمتنان ونحن نجد ان دول العالم كله يسعى للحصول على اللقاح، وتبدأ الدولة المصرية في توفيره، وأن يكون الأطقم الأطبية أول من يحصلون على اللقاح فهو بالفعل مصدر فخر لنا كأطقم طبية وبخاصة وأن الدكتورة هالة زايد قد أعلنت مسبقا أن الأطقم الطبية هم أول من يحصلون على المصل وصدقت بالفعل".

وواصل: حصلت عليه في عضلة الكتف مثل مصل الأنفلونزا تماما دون قلق أو خوف، وبعدها الامور تسير بشكل طبيعي بالنسبة لي بعيدا عن ما يتداوله"، مضيفًا أنه طبيعي أن اي بداية ظهور اي تطعيم يكون له رهبة لكن الأكيد أن ذلك اللقاح تمت تجربته، كذلك الدولة المصرية حريصة على مواطنيها، ومن ضمنهم الأطقم الطبية، لافتا إلى حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح خلال 21 يوما تبدأ من اليوم".

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد شهد بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالمحافظة، حيث حصل الدكتور محمد يحيى مدير عام مستشفى التأمين الصحي ببني سويف على اول تطعيم من الطاقم الطبي وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، وعدد من المختصين من الطب الوقائي.

وأشار محافظ بني سويف إلى حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصا الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.

وأكد محافظ بني سويف، على أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة وأن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

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