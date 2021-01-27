وكيل صحة الغربية لـ"الفجر" تلقينا ١٠٠٠ جرعة من لقاح كورونا (صور)
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:54 ص
أيمن يحيي
قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه سيتم تطعيم كافة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالمحافظة، ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "حميدة" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المحافظة تلقت ١٠٠٠ جرعة من لقاح من وزارة الصحة للاطقم الطبية، وتم البدء بمستشفى عزل كفر الزيات وسيتم إعطاء اللقاح لباقي المستشفيات.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بمستشفى عزل كفر الزيات، حيث تم تسجيل 59 من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.
وأوضح أن التطعيمات آمنة وخصعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، داعيا المواطنين لعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.
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