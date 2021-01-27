وكيل صحة الغربية لـ"الفجر" تلقينا ١٠٠٠ جرعة من لقاح كورونا (صور)

قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه سيتم تطعيم كافة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالمحافظة، ضد فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "حميدة" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المحافظة تلقت ١٠٠٠ جرعة من لقاح من وزارة الصحة للاطقم الطبية، وتم البدء بمستشفى عزل كفر الزيات وسيتم إعطاء اللقاح لباقي المستشفيات.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بمستشفى عزل كفر الزيات، حيث تم تسجيل 59 من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.



