وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ"الفجر": اليوم بدء التطعيم بلقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:07 ص
الدكتور تامر مرعي
الدكتور تامر مرعي
محمد طه
قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بالمستشفى العزل طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف "مرعي"،، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان ببدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه من المتوقع أن يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أولى التطعيمات بلقاح كورونا غدًا.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعطت شارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية.

وأوضحت "زايد" أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.

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