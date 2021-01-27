وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ"الفجر": اليوم بدء التطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بالمستشفى العزل طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وأضاف "مرعي"،، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان ببدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كورونا.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه من المتوقع أن يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أولى التطعيمات بلقاح كورونا غدًا.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعطت شارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية.



