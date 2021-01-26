إيقاف المدير الفنى والمدرب المساعد للمنصورة

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أعلنت لجنة العقوبات بالإتحاد المصرى لكرة القدم عن إيقاف ياسر عبدالواحد المدير الفنى للمنصورة والمدرب داود نصر ٤ مباريات.



العقوبات تم إقرارها على خلفية الأحداث التى صاحبت مباراة دكرنس والمنصورة بالقسم الثانى الخميس الماضى والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما فى المباراة التى أقيمت بستاد حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى.



جدير بالذكر أن المنصورة يستضيف دمنهور على ملعبه بستاد المنصورة بالجولة المقبلة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والمقرر لها يوم الخميس المقبل.