إعلامي: تونس على صفيح ساخن وتشهد حالة شلل سياسي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أزمة وحصار لمجلس الشعب التونسي حاليًا، وتونس الآن على صفيح ساخن.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التونسي، نفسه أكد أن هناك إناس من الوزراء الجدد فاسدون ولن يقبل أن يقسموا اليمين الدستوري أمامه، مما دفع رئيس الحكومة للذهاب للحصول على موافقة البرلمان على التعديل الوزاري برئاسة راشد الغنوشي، ونتج عن ذلك تظاهر المواطنين أمام البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، وأصبحت تونس على صفيح ساخن.

وتابع، أن الرئيس التونسي في حالة استثنائية ومحاصر سياسيًا من قبل الإخوان، فما يحدث في تونس حالة شلل سياسي وجلطات سياسية داخل الشرايين التونسية، فهناك برلمان يسيطر عليه الإخوان، والإخوان ما دخلوا في مؤسسة إلا وأفسدوها، وما دخلوا دولة إلا وخربوها.

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