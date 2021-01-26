الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

يسعى مسؤولو نادي الزمالك، للتعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الحالية برئاسة عماد عبدالعزيز، ترفض رحيل مصطفى محمد حتى في حال التعاقد مع مهاجم آخر.





وأكد المصدر، أن نادي الزمالك يسعى لتدعيم الفريق بالعناصر المتميزة، في ظل المشوار الصعب الذي يخوضه الفريق على المستوى المحلي أو الإفريقي.





وأشار المصدر، أن هناك عرض من قبل أكد وكلاء اللاعبين، على نادي الزمالك لضم يايا سانوجو، والذي لعب لمنتخب فرنسا الأولمبي، وسبق وأن لعب ضمن فريق أرسنال الإنجليزي في عام 2013.





وأوضح المصدر، أن هناك دراسة كاملة من قبل نادي الزمالك، وتم عرض اللاعب على المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، قبل اتخاذ القرار النهائي بضمه.



