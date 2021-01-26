"الديهي" عن جولة رئيسة إثيوبيا الإفريقية: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيسة إثيوبيا تقوم في جولة إفريقية لشرح موقف بلادها حول سد النهضة.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تقوم بجولة جديدة من المراوغة، منوهًا بأن رئيسة إثيوبيا تقوم بجولة لإعادة تسويق الموقف الإثيوبي الخاص بسد النهضة إفريقيًا.

وتابع، أن مصر والسودان يسعوا للوصول لحل واتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة رغم أنهم أصحاب حق، ولكن إثيوبيا تماطل ومتعنتة، معقبًا: "ضربني وبكي وسبقني واشتكي"، مشددًا على أن مصر لن تضيع في مسألة سد النهضة وهناك اكثر من سيناريو معد، وجميع السيناريوهات مفتوحة فمصر ليست دولة ضعيفة، معقبًا للمصريين: "لا تقلقوا واطمئنوا وثقوا في الرجل الذي يقود هذه الدولة واحسنوا الظن به، المسئولين والأجهزة المعنية مش ساكتة".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ 41 دقيقة

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 11 ساعة

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة مديون لـ19 فريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة قبل انطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

09:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

06:21 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات