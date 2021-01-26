"الديهي" عن جولة رئيسة إثيوبيا الإفريقية: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"







وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تقوم بجولة جديدة من المراوغة، منوهًا بأن رئيسة إثيوبيا تقوم بجولة لإعادة تسويق الموقف الإثيوبي الخاص بسد النهضة إفريقيًا.



وتابع، أن مصر والسودان يسعوا للوصول لحل واتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة رغم أنهم أصحاب حق، ولكن إثيوبيا تماطل ومتعنتة، معقبًا: "ضربني وبكي وسبقني واشتكي"، مشددًا على أن مصر لن تضيع في مسألة سد النهضة وهناك اكثر من سيناريو معد، وجميع السيناريوهات مفتوحة فمصر ليست دولة ضعيفة، معقبًا للمصريين: "لا تقلقوا واطمئنوا وثقوا في الرجل الذي يقود هذه الدولة واحسنوا الظن به، المسئولين والأجهزة المعنية مش ساكتة".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيسة إثيوبيا تقوم في جولة إفريقية لشرح موقف بلادها حول سد النهضة.