ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

عّرض علي يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر ببني سويف، اليوم الثلاثاء، على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مطالب أهالي قرية الحمام، أولى القرى المدرجة ضمن ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والتي جاء من أبرزها طلب الأهالي توفير ماكينة ATM تخدم قرى مجلس قروي الحمام ورصف طريق "الحرجة ـ ديمو".

وأكد رئيس المدينة، أن مطالب بعض تم طرحها اليوم، وهي ضمن خطة التطوير التي يتابعها المحافظ شخصيًا، وبعضها تم تلبيته بالفعل، حيث قد تم رصدها عن طريق وحدة الرصد ولجنة شؤون القرى، والتي أمر المحافظ ببحثها وإمكانية توفير الحلول لها، ضاربا عددا من الأمثلة: حيث تم تلبية مطلب الأهالي بشأن رصف طريق "الحرجة ـ ديمو" والذي تم إدراجه بالفعل ضمن خطة القرى الأولى بالرعاية، وكذا تم التواصل مع البنك الأهلي لتوفير ماكينة ATM تخدم قرى المجلس، وجاري اتخاذ خطوات إجرائية هامة بشأن مشكلة مركز شباب المنصورة وغيرها من المشكلات التي تم اتخاذ ما يلزم حيالها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءً جماهيريا مع أهالي قرى الوحدة المحلية للحمام بمركز ناصر، وذلك في حضور النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ومحمد جبر معاون المحافظ، وعدد من شباب البرنامج الرئاسي وشباب تأهيل وتمكين وعناصر من وحدة الرصد الميداني وعدد من القيادات الطبيعية بالوحدة المحلية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

حيث أشار محافظ بني سويف إلى حرصه على لقاء المواطنين والوقوف على مطالبهم وشكواهم بأماكن إقامتهم، منوهًا أنه اتخذ عددًا من الإجراءات للوقوف على كل صغيرة وكبيرة في كل قرية وعزبة ومدينة، حيث قام بتشكيل وحدة رصد ميداني في كل قرية، بجانب لجنة شؤون القرى برئاسة معاون المحافظ، علاوة على تشكيل فريق رصد إعلامي وإتاحة أرقام وخطوط ساخنة وغيرها من القنوات والوسائل لتلقي مطالب وشكاوى ومقترحات المواطنين في كل القطاعات.

وتبادل المحافظ الحوار مع المواطنين بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى مركز ناصر ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي بجانب قرى مركز ببا،حيث حازت بني سويف على مركزين ضمن هذه المرحلة، مشيرًا إلى استجابة الدولة لمطالب إدراج بني سويف ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" بمرحلتها الثالثة، وذلك يجسد على أرض الواقع اهتمام الحكومة ومسارعتها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية لصعيد مصر.

واستمع المحافظ لكل المشكلات والمطالب التي قام باستعراضها الموطنون، والتي شملت قطاعات خدمية وحيوية بـ5 قرى رئيسية وتوابعهم وهم قرى: الحمام والحرجة والمنصورة ومنشأة هديب وبني خليفة، حيث أشار محافظ بني سويف إلى أن معظم تلك المطالب تم إدراجها ضمن المشروع القومي للتطوير خاصة مشروعات الصرف الصحي والطرق والصحة، موجهًا رئيس المدينة ببحث بعض الشكاوى الأخرى وإمكانية الاستجابة لمطالب المواطنين، مطالبا بإعلام المواطن بالحلول المنفذة.
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)
ماكينة ATM ورصف طريق "الحرجة".. مطالب أول قرية بمبادرة الرئيس (صور)

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