الديهي: دور مصر في الملف الليبي يُدرس ويعكس قوة دبلوماسية

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان الحالي يمارس العمل البرلماني والمسألة البرلمانية بحق، وكما قال الكتاب، لافتًا إلى أن البرلمان الحالي بدأ برسم صورة ذهنية أكثر من رائعة عند الناس، فهناك مسائلات واستجوابات وطلبات إحاطة وهجوم على الوزراء، وهناك زخم سياسي تحت قبة البرلمان مما يعكس أن الحيوية بدأت تدب في العمل السياسي والتشريعي.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سامح شكري، ألقي بيان رائع أمام البرلمان اليوم، تضمن الحديث حول علاقات مصر الخارجية، وموضوع سد النهضة، مؤكدًا أن مصر نجحت في نقل ملف سد النهضة من قضية ثلاثية لقضية دولية؛ نتيجة نجاح مصر في إيصال صوتها لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتحدث عن مراوغة ومماطلة إثيوبيا ونجاح الدبلوماسية المصرية في تسويق القضية عالميًا، وأكد أننا لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع.



وأكد "الديهي"، أن دور مصر في الملف الليبي يُدرس ويعكس قوة ووعي وبصيرة الدولة المصرية ودبلوماسية الخطوط الحمراء التي أساسها الرئيس السيسي، والتي تمنع النزاعات والحروب، مشددًا على أن وزير الخارجية أجاب على جميع تساؤلات نواب البرلمان إجابات واضحة وشافية ومكتملة الأركان تعكس رؤية حقيقية، مشددًا على أن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس تم إعادة هندستها بشكل كبير وكان نتيجة ذلك وصول مصر لثقل إقليمي على أكثر من محور إقليميًا وعربيًا وإفريقيا وإسلاميًا.