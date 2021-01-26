محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول طبيب بمستشفيات العزل بلقاح كورونا (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم تطعيم أول عنصر من الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي "مدير المستشفى د.محمد يحيى إسماعيل".

جاء ذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، وعدد من المختصين من الطب الوقائي.

وأشار محافظ بني سويف إلى حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصا الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.

وأكد المحافظ على أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة وأن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.
محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول طبيب بمستشفيات العزل بلقاح كورونا (صور)
محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول طبيب بمستشفيات العزل بلقاح كورونا (صور)
محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول طبيب بمستشفيات العزل بلقاح كورونا (صور)
محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول طبيب بمستشفيات العزل بلقاح كورونا (صور)
محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول طبيب بمستشفيات العزل بلقاح كورونا (صور)
محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول طبيب بمستشفيات العزل بلقاح كورونا (صور)

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