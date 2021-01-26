الديهي: مصر أصبحت حالة فريدة من نوعها في النقل متعدد الوسائط

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لاستعراض مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن القطار الكهربائي مشروع ضخم عملاق يمثل ربط ووضع مصر كجزء من الخريطة التجارة العالمية، وهو خط موازي لخط سيمود لنقل البترول.

وتابع أن مصر أصبحت حالة فريدة من نوعها في النقل متعدد الوسائط، لافتًا إلى أن هناك مخطط لربط القارة الاوروبية العجوز بالقارة الإفريقية الشابة عبر خطين خط شرق إفريقيا يبدأ من مصر، وخط غرب إفريقيا يبدأ من المغرب.

وأوضح أن موضوع القطار الكهربائي ليس صدفة، والفكرة ليست جزئية، وإنما هي جزء من مخطط وصورة كلية لبناء الدولة الذي يبدأ بالبنية الأساسية ثم التعليم والصحة والاهتمام بالريف المصري، وتطوير الموانئ، والقطار الكهربائي الذي يوفر استثمارات على جانبي الطريق، وإقامة مصانع لتوفير فرص عمل.

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