أحمد موسى: قطر لم تلتزم باتفاق العلا.. والشعب المصري يرى خيانة الدوحة (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر لم تلتزم باتفاق العلا حتى الآن، معقبا: "الحملة الإعلامية القطرية مستمرة ضد مصر".

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الشعب المصري يري جيدا خيانة قطر المستمرة، الدوحة لا تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات"، معلقا: "لن أغير خطابي ضد قطر أبدا، تمويل الدوحة لقنوات وأذرع الإرهاب مستمر".

وأكمل "جابر الحرمي، ضابط المخابرات القطرية يكتب مقالات تحريضية ضد مصر"، مؤكدا أنه لن يصمت تجاه أي متطاول بحق مصر.

وأردف: "اللي هيتكلم عن مصر هنرد عليه باثنين وتلاتة وأربعة" متسائلا: "أين المجلس القومي لحقوق الإنسان من تدخلات الكونجرس الأمريكي وتدشين تكتل بشأن حقوق الإنسان بمصر، ولماذا تأخر إعادة تشكيل هذا المجلس حتى الآن"، مطالبا بتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر أمام البرلمان الأوروبي.

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