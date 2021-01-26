نشأت الديهي للمصريين: "خدوا السيسي قدوة في العمل والمواجهة"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم السيد رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، للتعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تنوع الخبرات الميناءية، فهناك شركة صينية لتطوير بعض الموانئ في أبو قير، وشركة فرنسية تدير أرصفة بميناء الإسكندرية، وشركة نرويجية في شرق بورسعيد، وشركة تدير وباقي الموانئ المصرية يديرها عقول مصرية.

وأكد "الديهي"، أن الموانئ المصرية يمكن أن تكون رافد هام من روافد الدخل القومي بالعملة الصعبة، لتحقيق قيمة مضافة حقيقة، الرئيس طرق الباب وعندما يطرق الأبواب لا بد أن تفتح ويبدأ في دراسة الملف من جذوره ويتم العلاج بشكل جذري، مشددًا على أن الرئيس يعالج جميع المشكلات والموضوعات بحلول جذرية.

وتابع، أن رأس الدولة يدعم الاستثمار ونقل الخبرات، ويعطي ثقة في القوانين والاجراءات الموجودة في الدولة، مناشدًا كل مصري باتخاذ الرئيس السيسي قدوة في العمل والمتابعة والدقة والمواجهة.

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