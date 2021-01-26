تعافي الجنيه الاسترليني من أدني متسوي في أسبوع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
تعافى الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار الثلاثاء 26 يناير وارتفع أيضا مقابل اليورو، مع تراجع العملة الأميركية بفعل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق الأصول.

وصعد الاسترليني 0.47% إلى 1.3738 دولار بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، وارتفع 0.25% مقابل اليورو إلى 88.53 بنس.

وجاءت مكاسب الاسترليني على الرغم من أرقام نشرت في وقت سابق اليوم أظهرت أن معدل البطالة في بريطانيا سجل أعلى مستوى له في حوالي خمس سنوات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر تشرين الثاني.

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