عكاشة: المؤسسات الأمنية انتبهت لخطورة مرحلة ما بعد 25 يناير بسبب فيروس الإخوان

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن المؤسسات الأمنية انتبهت لخطورة مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير وعملت على الخروج لبر الأمان.



وأضاف "عكاشة" في لقائه مع الإعلامية محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه لا أحد ينكر أن ثورة 25 يناير كانت حدثُا مهمًا في تاريخ مصر، ولكن عادة الفترة التي تلي الثورات لا تسير على استقامتها.



وتابع "يتم استخدام الفترة الرمادية التي تحيط بالثورة للدخول في دوامات ولكن عبقرية الشعب المصري ورصانة المؤسسات العسكرية والشرطية انتبهت بشكل كبير إلى دورها من اجل الوصول بالدولة إلى بر الأمان، والنجاح في إزاحة فيروس الإخوان من المشهد السياسي ولولا ذلك لكانت الحركة الوطنية أصيبت كثيرًا".



واستطرد: "كان هناك موجة عاتية من الإرهاب المركب الذي كان يدار على المستوى الدولي وإحنا كنا رقم مهم، وتم استهداف أعداد كبيرة من الإرهابيين في أفغانستان وألبانيا لاستغلال فترة الاضطراب".

