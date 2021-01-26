رسميا.. توماس توخيل مديرا فنيا لتشيلسي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين الألماني توماس توخيل مديرا فنيا للفريق خلفا للمقال فرانك لامبارد، والذي أقيل من منصبه أمس الاثنين.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت تعاقده رسميا مع المدرب الألماني لقيادة الفريق في الفترة بعدما انتهت مهمته مع باريس سان جيرمان والتي استمرت لموسمين ونصف.

وقاد توخيل باريس سان جيرمان لتحقيق 4 ألقاب خلال مهمة تدريب الفريق الفرنسي، كما قاد الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وكان تشليسي قد أعلن أمس إقالة فرانك لامبارد من منصبه كمديرا فنيا للفريق اللندني على خلفية النتائج السلبية التي حققها مع الفريق في الموسم الحالي، ليصبح توماس توخيل بديلا له.

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ ساعة و نصف

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

رسميا.. توماس توخيل مديرا فنيا لتشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة قبل انطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة مديون لـ19 فريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

07:16 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

05:57 م

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات