رسميا.. توماس توخيل مديرا فنيا لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين الألماني توماس توخيل مديرا فنيا للفريق خلفا للمقال فرانك لامبارد، والذي أقيل من منصبه أمس الاثنين.





ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت تعاقده رسميا مع المدرب الألماني لقيادة الفريق في الفترة بعدما انتهت مهمته مع باريس سان جيرمان والتي استمرت لموسمين ونصف.





وقاد توخيل باريس سان جيرمان لتحقيق 4 ألقاب خلال مهمة تدريب الفريق الفرنسي، كما قاد الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.





وكان تشليسي قد أعلن أمس إقالة فرانك لامبارد من منصبه كمديرا فنيا للفريق اللندني على خلفية النتائج السلبية التي حققها مع الفريق في الموسم الحالي، ليصبح توماس توخيل بديلا له.



