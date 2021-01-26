سانت إتيان يجدد مفاوضاته مع الزمالك لضم مصطفى محمد في الرمق الأخير

تحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الثلاثاء، عن تجدد مفاوضات مسؤولي سانت إتيان مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الشتوي الجاري.





مفاوضات سانت إتيان مع الزمالك لضم مصطفى محمد





وأوضحت التقارير أن إدارة سانت إتيان الفرنسية، تقدمت بعرض جديد لمسؤولي القلعة البيضاء للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في يناير الجاري.





وأضافت التقارير أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تعقد اجتماعًا فى الساعات القليلة المقبلة لمناقشة العرض الجديد المقدم من جانب سانت إتيان الفرنسي.





وأتمت التقارير موضحة أن مسؤولي الزمالك يفكرون في رفع مطالبهم المالية للموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في يناير الجاري.





الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك كانت قد قررت إيقاف المفاوضات مع سانت إتيان، بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسية بوجود بعض المحاولات للحصول على نسبة من صفقة بيع مصطفى محمد قبل أن تعود الصفقة لطاولة المناقشات مجددا.















