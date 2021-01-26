ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة ابنها الوحيد "خالد"، بذكرى ميلاده، والتي تحل اليوم 26 يناير الجاري، معبرة عن سعادتها بهذا اليوم الاستثنائي في حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشرت "علوي" مجموعة من الصور التي ظهرت فيها في فترة شبابها وبرفقة ابنها حينما كان طفل، وعلق على الصور قائلة: "أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة أتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك عن ابني وسندي وضهري في الدنيا.. بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب".

وتابعت: "خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بدعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه وأكتر".

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عُرض في شهر ‏رمضان ‏‏2016، وشاركها البطولة النجم خالد الصاوي‎ من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.

‏بينما آخر ‏أعمال ليلى علوي ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن" في نفس العام، وشاركها البطولة النجوم: ‏منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود، وهو ‏من تأليف أحمد عبد الله و‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎

ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"
ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"
ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"
ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"
ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"
ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"
ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"
ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بذكرى ميلاده عبر "اسنتجرام"

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