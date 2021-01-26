لابورتا يهاجم باريس سان جيرمان بسبب ميسي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن يعتقد خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول زعزعة إستقرار النادي بالحديث عن إمكانية التعاقد مع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونوه برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان كان قد فتح الباب أمام التعاقد مع ليونيل ميسي قائلاً: " اللاعبون الكبار مثل ميسي سيظلون دائماً على قائمة باريس سان جيرمان المستقبلية ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث، سيكون هناك وقت للحديث عنه".

و رداً على باريس سان جيرمان, قال لابورتا في تصريحات لوسائل الإعلام:"أنا لا أحب ذلك ولا يبدو على الأمر جيداً، كان بإمكانهم التزام الصمت لأنها طريقة لزعزعة استقرار النادي، نحن لسنا في تلك اللعبة".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلاً:"إذا كان باريس سان جيرمان يرغب أن يكون نادي رفيع المستوى وأن يكون مرجعاً فلا ينبغي لهم الإدلاء بهذا النوع من التصريحات ".

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