فرنسا تسجل 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 22086 إصابة و612 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22086، ليصل إلى مستوى 3079943 حالة.

 

وسجلت فرنسا في إحصائية يوم الأمس 4240 إصابة فقط لكن هذا المؤشر يشهد دوما في أيام الاثنين تراجعا كبيرا في البلاد نظرا لعوامل بيروقراطية.

 

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 612 وفاة بفيروس كورونا في البلاد، بينها 350 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات و262 حالة وقعت خلال 7 أيام ماضية في دور المسنين، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 74106 متوفين.

 

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في مستشفيات فرنسا ضمن بيانات الاثنين 445 حالة.

 

وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 117 شخصا ليصل إلى 27041، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 40 إلى 3081 شخصا.

 

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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