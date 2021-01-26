سالم عبد الجليل يفتح النار على زواج التجربة: "من اسمه قبيح" (فيديو)

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عقب الشيخ سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، على فكرة زواج التجربة، قائلًا: "هذا الزواج إذا توفرت فيه شروط عقد الزواج الصحيح، من إيجاب وقبول ووجود ولي وشهود، فهو زواج صحيح".



وتابع "سالم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان اسم زواج التجربة يعطي شيئًا قبيحًا، لافتَا إلى أن الزواج لا يجب ان يكون بفكرة التجربة، ولكن عقد الزواج يجب ان يكون بنية التأبيد.



وأضاف الداعية الإسلامي: "ما ينفعش اتنين يتجوزا عشان يجربوا أسبوع أو اتنين، هذا الامر محرم، الزواج يجب أن يتم من اجل الاستمرار للأبد".

