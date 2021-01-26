بدء التطعيم بلقاح كورونا للأطقم الطبية داخل مستشفى عزل ملوى (صور)

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شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى عزل ملوى.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا علي الاطباء والفئات الأولى بالتطعيم.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى والدكتور علي قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية



واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.



وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوى، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.



ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، انه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.